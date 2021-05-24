Şeyh Edebali türbesinde bakım onarım çalışması

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Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devlerin manevi kurucu Şeyh Edebali'nin türbesinin çatısında bakım onarım çalışması. Korona virüs (Covit19) salgını nedeniyle ziyaretçi sayısında gözle düşüşün görüldüğü türbede çatıdaki tadilatın ardından peyzaj, estetik ve kurumsal anlamda çalışmaların yapılacağı bildirildi.

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