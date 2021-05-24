AK Parti Gölpazarı'nda nabız yokladı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, bir takım temaslar içinde geldiği Gölpazarı'nda esnafı ziyaret etti.

AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Raşit Özen'in 15 gün önce istifa etmesinin ardından boşalan koltuğa aday belirlemek için AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ilçede nabız yokladı. Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz ile birlikte ilçedeki esnafı ziyaret eden Yıldırım, partililerle de bir araya geldi. En kısa zamanda bir ilçe başkanın atanacağını söyleyen Yıldırım, "Bugün Gölpazarı ilçemizdeydik. Gölpazarlı hemşerilerimizle ve esnafımızla bir araya geldik. Güler yüzleri ve misafirperverlikleri için Gölpazarılı hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

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