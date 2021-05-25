Osmaneli'nde kaybolmakta olan el sanatları yaşatılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaneli Belediyesi ile Bilecik El Sanatları Merkezi arasında eğitim işbirliği yapıldı.

Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezimizle Bilecik El Sanatları Merkezi Öncelikle ahşap işleme olmak üzere kaybolmakta olan el sanatlarda işbirliği yapıldı. Bilecik El Sanatları Müdürü Aytekin Yönter ile Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin arasında imzalanan işbirliği sayesinde kaybolmakta olan el sanatlarda yaşatılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.