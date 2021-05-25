(ÖZEL) Aylardır bodrum katında rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak Duyarlı vatandaşın ücretsiz kiraladığı ev, ihtiyaç sahibi kadın için yeniden donatıldı Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Serdar Pehlivan; "Beyaz ve mobilya eşyalarını rutubetli bir ortam olan kömürlük katında yaşayan kadın ve genç kızına teslim ettik"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Aylardır bodrum katında rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak Duyarlı vatandaşın ücretsiz kiraladığı ev, ihtiyaç sahibi kadın için yeniden donatıldı Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Serdar Pehlivan; "Beyaz ve mobilya eşyalarını rutubetli bir ortam olan kömürlük katında yaşayan kadın ve genç kızına teslim ettik"

İHA

(ÖZEL) Aylardır bodrum katında rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak Duyarlı vatandaşın ücretsiz kiraladığı ev, ihtiyaç sahibi kadın için yeniden donatıldı Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Serdar Pehlivan; "Beyaz ve mobilya eşyalarını rutubetli bir ortam olan kömürlük katında yaşayan kadın ve genç kızına teslim ettik"

Bilecik'te duyarlı bir vatandaş, boş olan evini ihtiyaç sahibi kadın ve kızına ücretsiz olarak kiralarken, ev de belediye tarafından baştan aşağı yenilendi. Aylardır rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak.
Geçtiğimiz yıl kurulan Güzel Masa Dayanışma Mağazası çalışanları, bir yandan duyarlı ve hayırsever vatandaşlardan aldığı ürünleri, ihtiyaç sahibi ailelere teslim ederken, diğer yandan da onlarca evi yeniden donatarak, vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Kentte yaşayan duyarlı bir vatandaşın İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde evi, gerekli bakım ve onarım çalışması yapıldıktan sonra daha önce kömürlük katında kötü şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahibi kadın ve çocuğunun kullanımına sunuldu. Aylardır rutubetli evde oturan kadın ve kızı artık ferah bir evde oturacak olmanın mutluluğu yaşadılar.
"Rutubetli bir ortam olan kömürlük katında yaşayan kadın ve genç kızına teslim ettik"
Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Serdar Pehlivan, Güzel Market olarak güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, ‘’Duyarlı bir vatandaşımız, çarşı merkezinde kullanmadığı eski evini, ihtiyaç sahibi bir vatandaşımızın kullanımına sunmak üzere bize teslim etti. Biz de Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve ilgili birçok birim çalışanı ile evin gerekli bakım ve onarımını yaptık. Boya ve badana işlerini tamamladık. Daha sonra Güzel Market’teki beyaz ve mobilya eşyaları ile donattık. Daha önceleri gerçekten rutubetli bir ortam olan kömürlük katında yaşayan kadın ve genç kızına eşyaları teslim ettik. Kendileri bu çalışmamızdan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ettiler. Biz de yaptığımız bu tür çalışmalar ile mutlu oluyoruz. Bilecik Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.
Pehlivan, Bilecik Belediyesi Güzel Market olarak şu ana kadar binlerce yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını, binlerce oyuncağı çocuklara teslim ettiklerini ve 40’ı aşkın evi de yeniden donatarak, ihtiyaç sahibi insanların kullanımına sunduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim alanında sanayicilere forklift eğimi
YEREL HABERLER Eğitim alanında sanayicilere forklift eğimi
Osmaneli'nde kaybolmakta olan el sanatları yaşatılacak
YEREL HABERLER Osmaneli'nde kaybolmakta olan el sanatları ...
Beton mikseri ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı
YEREL HABERLER Beton mikseri ile otomobil çarpıştı; 4 yaralı
Bu sefer tersi oldu, bisiklet otomobile çarptı
YEREL HABERLER Bu sefer tersi oldu, bisiklet otomobile çarptı
(Özel) Sağlık çalışanı yaralı kadını "Ağlama" diye teselli etti
YEREL HABERLER (Özel) Sağlık çalışanı yaralı kadını "Ağlama" diye ...
Kamyonet otomobille çarpıştı, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kamyonet otomobille çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Kazada şans eseri yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Kazada şans eseri yaralanan olmadı
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te Minik öğrenciler Çanakkale Savaşını yaşayarak, duygu dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te Minik ...
Orman yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Orman yangını büyümeden söndürüldü
AK Parti Gölpazarı'nda nabız yokladı
YEREL HABERLER AK Parti Gölpazarı'nda nabız yokladı
İl Başkanı Yıldırım'dan Bayırköy ziyareti
YEREL HABERLER İl Başkanı Yıldırım'dan Bayırköy ziyareti
Bilecik'in ilk kadın derneği kuruldu
YEREL HABERLER Bilecik'in ilk kadın derneği kuruldu
Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ bilgilendirmeleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ bilgilendirmeleri devam ...
Şeyh Edebali türbesinde bakım onarım çalışması
YEREL HABERLER Şeyh Edebali türbesinde bakım onarım çalışması
Devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Evde karantinada olması gereken şahıs çarşıda gezerken yakalandı
YEREL HABERLER Evde karantinada olması gereken şahıs çarşıda ...
CHP’de istifaların arkası kesilmiyor
YEREL HABERLER CHP’de istifaların arkası kesilmiyor
(Özel) Bilecik'te kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER (Özel) Bilecik'te kısıtlama sessizliği
Esnafa destek 25 Mayıs’ta başlıyor
YEREL HABERLER Esnafa destek 25 Mayıs’ta başlıyor
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bilecik'te ziyarete açılacak
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bilecik'te ziyarete ...
Ücretsiz aşı kampanyası yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Ücretsiz aşı kampanyası yoğun ilgi gördü
Hastalığı nedeniyle bilincini kaybeden sürücü kaza yaptı Geri kaçan araç bir süpermarketin duvarına çarparak durabildi
YEREL HABERLER Hastalığı nedeniyle bilincini kaybeden sürücü kaza ...