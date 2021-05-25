Günün en güzel ve anlamlı fotoğrafı Bilecik'ten Trafik polisleri yolda kalan yaşlı adam için bakın ne yaptı Yaşlı adamın otomobilinin patlayan lastiğini trafik polisleri değiştirdi

Bilecik'te şehirlerarası arası yolda otomobilinin lastiği patlayan yaşlı adamın imdadına yolda devriye gezen trafik polisleri yetişti. Polisler yaşlı adamın aracının lastiğini değiştirip yola devam etmesini sağladı.

Olay, BilecikOsmaneli karayolu Vezirhan beldesi mevkiinde yaşandı. D650 karayolu üzerinde tünelden çıktığı esnada otomobilinin lastiğinin patladığını fark eden yaşlı adam aracını yol kenarına park ederek beklemeye başladı. Lastiği değiştirme imkanı olmayan sürücü şans eseri olay yerinden geçen trafik polislerinden yardım istedi. Yaşlı adamın yardım isteğini geri çevirmeyen trafik polisleri patlayan lastiği stepne ile değiştirdi. Yaşlı adam trafik polislerine teşekkür ederek, yoluna devam etti. Trafik polislerinin yaşlı adama yardım ederek lastiğini değiştirdiği anlar ise yoldan geçen bir sürücü tarafından fotoğraflandı.

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