(ÖZEL) Bilecik'in ilk erkenci kirazı pazara çıktı

Bilecik’te yılın ilk erkenci yerli kirazları ilçe pazarında kilosu 15 liradan görücüye çıktı.

Bilecik’in kirazı ile meşhur Gölpazarı ilçesine bağlı Hacı Durmuşlar Köyü'nde erkenci diye adlandırılan kirazın ilk hasadı yapılırken, ilçe pazarında kilosu 15 liradan görücüye çıktı. Pazarda kirazı gören vatandaşlar ise şu an kirazın kilo fiyatının çok fazla olduğunu belirterek, ileriki günlerde satın alabilmek için ucuzlamasını beklediklerini dile getirdiler.

Yılın ilk turfanda kirazını satışa sunan pazarcılar, "Turfanda kirazın pahalı olması normaldir. İlk ürün olması sebebiyle lezzetli bir tadı var. Gölpazarı kiraz üretiminde çok büyük önemine sahiptir. Kirazımız dünyaca ünlüdür. Dolayısıyla kirazın bol olmadığı bir dönemde erkenci kirazın piyasaya çıktığında haliyle ürün pahalı oluyor. Önümüzde aylarda ürün bollaşır. Kiraz fiyatları ucuzlar” dedi.

Öte yandan ilçeden dünyaya ihraç edilen 'Napolyon' cinsi kirazın 15 gün sonra hasadına başlanacağı belirtildi.

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