Bilecik'te kapalı alan kenevir yetiştiricilerine operasyon

Hindistan'ın kabusuydu Rusya'ya da sıçradı! Türkiye için risk ne?

Bilecik'te 3 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 955,63 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik Türkiye geneli eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon Bilecik'e de yapıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Grup Amirliği görevlilerince yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yaptığı tespit edilen il merkezinde 1, Bozüyük'te 2 şahsın ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 955,63 gram esrar maddesi, 6 kök kenevir bitkisi, 3 adet kapalı alan kenevir yetiştirmede kullanılan düzenek ve materyaller, 3 adet hassas terazi, 1 adet grinder (öğütücü) ele geçirildi, Ü.D, B.T, E.D. ve A.D isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, 2313 SKM ve Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçlarından yasal işlem yapıldı.

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