Mahalle sakinlerinin talebini yerine getirildi

Bilecik Belediyesi tarafından Orhangazi Mahalle sakinlerinin bitki ve tarla sulamada kullandıkları su arkında bakım ve temizlik çalışması yapıldı.

Mahalle Muhtarı Hayrettin Ceylan, yapılan çalışma dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye görevlilerine teşekkür etti. Mahalle sakinlerinin önemli bir talebinin çözüme kavuşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Ceylan, ‘’Uzun süredir mahalle sakinlerimizin böyle bir talebi vardı. Karasu'dan mahallemize doğru gelen su arkında birikmeler sonucu yeteri oranda faydalanamıyorduk. Sağ olsun Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gelerek, kepçe ile su arkımızı açıp temizlik ve bakım çalışmasını gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.

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