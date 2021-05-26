Yeni hastane kavşağında düzenleme

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Devlet Hastanesi önünde yer alan derede temizlik çalışması yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışma ile dere ve kenarındaki kötü koku ve görüntü ortadan kalkarken, bölgede yapılan çevre düzenleme çalışması ile dere kenarındaki ot ve çalılıklar da temizlendi. Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından ayrıca şehir merkezinde yer alan Atatürk heykelinde kapsamlı bakım ve temizlik çalışması yapıldı. Havuzda boyama ve tamir çalışması gerçekleştiren ekipler, heykel etrafında çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmalarını da yerine getirecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında başta abone bağlantı ve kanalizasyon çalışmaları olmak üzere vatandaşların talep ettiği birçok konu çözüme kavuşmaya devam edeceği bildirildi.

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