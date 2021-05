Pamuktan ayakkabı Kadınlar şimdi de Lefke bezinden ayakkabı ürettiler

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediyesi bünyesinde kurulan girişimciler kooperatifindeki kadınlar, pamuktan imal ederek dokudukları Lefke bezinden peşkir, şal, masa örtüsü, giyim ve süs eşyalarından sonra şimdi de yazlık ayakkabı ürettiler.

Tarihi Roman dönemine kadar dayanan Lefke bezini yeniden canlandırmak için Osmaneli Belediye tarafından kurulan kadın girişimciler kooperatifi atölyelerinde her geçen gün yeni bir üretime geçiliyor. Kooperatifte görevli dokuma hocası Gülay Durak, kıyafet dikim hocası Emine Çiftlikçi ve ayakkabı dikim hocası Aysel Çamoğlu tarafından ortak yapılan proje sonrasında Lefke bezinden ayakkabı dikimine karar verilmiş ve atölyede üretime başlanmış. Lefke bezinden üretilen ayakkabıların tanıtımı Kooperatif atölyesinde Kaymakam Yüksel Ünal’ın eşi Jale Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin'in eşi Tomris Gedik Şahin, Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekçi ve kurs hocalarının katılımı ile yapıldı.



Ürün yelpazesine bir yenisi eklendi

Lefke bezinden üretilen ayakkabı tanıtım programında konuşan Jale Ünal “Osmaneli Belediyesine ait kadın girişimciler kooperatifinde üretilen ve tarihi Roman dönemine kadar dayanan Lefke bezini yeniden canlandırmak için atölyede üretilen ürünlerin hepsi çok güzel ve kaliteli. Bugün burada üretilen ürün yelpazesine bir yenisi eklenen ve yine Lefke bezinden üretilen beklide bir ilk olan ayakkabı tanıtım programına katıldık. Kooperatifteki kadın çalışanlarımızın yapmış olduğu her ürün el emeği göz nurudur. Her birinin ellerine sağlık. Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekçi hanıma ve tüm çalışanlara başarılar diliyorum” dedi.



Her bir ürün Osmaneli'nin eski zamanlarını hatırlatıyor

Tomris Gedik Şahin ise, Osmaneli Belediyesine ait kadın girişimciler kooperatifinde üretilen her bir ürünün, Osmaneli'nin eski zamanlarını hatırlattığını anlattı. Eski dönemlerdeki sandıklardan çıkan ürünleri yeniden yorumlayıp gün yüzüne çıkarttıklarını söyleyen Şahin, "Lefke bezinden üretilen masa örtüleri, peşkiler, peştamallar, şal ve kıyafet dokumacılığını ve bugün yeni üretime geçilen Lefke bezinden üretilen ayakkabıları gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” diye ifade etti.

Tanıtım programı sonrasında Dernek Başkanı Mefaret Göbekçi, Jale Ünal ve Tomris Gedik Şahin’e, Lefke bezinden üretilen ürünlerden ve birer çift ayakkabı hediye etti.

