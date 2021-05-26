Bilecik'te vaka sayısı her hafta az da olsa düşüyor

Bilecik'te, her hafta yayınlanan illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında az da olsa düşüş yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 21 Mayıs tarihleri arasında illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, Bilecik'te haftalık vaka sayısında düşüş olduğu görülürken son vaka sayısı 100 binde 123,45 oldu. Bu rakam geçtiğimiz hafta 156,37 idi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.