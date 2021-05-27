'U' dönüş yaptığı esnada motosiklet ile çarpıştı Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı

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Bilecik'te bir kavşaktan 'U' dönüşü yapan araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı önündeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Yusuf Ç. idaresindeki 11 DV 421 plakalı Audi marka otomobiliyle kavşaktan şehir merkezi istikameti dönüş yaptığı esnada sanayi istikametinden şehir merkezine seyir halindeki Özgür T. (20) idaresindeki 26 ABE 377 plakalı Honda marka motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Özgür T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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