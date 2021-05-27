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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İHA

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinden Kayı Plaza Kavşağı istikametine seyir halindeki Bahadır E. idaresindeki 26 ADB 708 plakalı motosiklet, durak önünde park eden Harun Y. yönetimindeki 54 B 6980 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olan yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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