Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Dedeoğlu Caddesi üzerinden Kayı Plaza Kavşağı istikametine seyir halindeki Bahadır E. idaresindeki 26 ADB 708 plakalı motosiklet, durak önünde park eden Harun Y. yönetimindeki 54 B 6980 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olan yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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