Bilecik'te sivrisinek ve larva ilaçlaması

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen sivrisinek ve karasinek larva ilaçlama çalışmaları başladı.

Şehir merkezi ve mücavir alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, birçok mahalledeki çocuk park ve bahçe alanları, sulak alanlar, rögarlar, mazgallar ve kanallar başta olmak üzere birçok noktada ilaçlama çalışması yaparak, haşere oluşumlarını engellemeye çalışıyor. Yaz mevsimi ile birlikte; toplum sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı ilaçlama çalışmalarına hız veren ekipler, çalışmaları kapsamında ayrıca çöp tenekeleri ve çevresi ile şehir çöplüğünde sivrisinek, kene ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, belirli bir çalışma programı dahilinde ilaçlama çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar bütün mahalle ve mücavir alanlarda sürdürüyor.

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