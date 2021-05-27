Kanser nedeniyle alt dudağının yüzde 80'ini kaybeden hastaya nakil yapıldı

Bilecik'te kanser nedeniyle alt dudağının yüzde 80'ini kaybeden 85 yaşındaki hastaya serbest doku nakli başarıyla gerçekleştirildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Yıldırım tarafından plastik cerrahinin zorlu ameliyatlarından biri olan serbest doku nakli başarıyla gerçekleştirildi. Alt dudak kanseri nedeniyle dudağının yüzde 80’ini kaybeden hasta için kol ve bacaktan alınan dokular, kendi damarlarıyla yüz bölgesindeki damarlara mikrocerrahi cerrahi yöntemler kullanılarak aktarıldı ve yeni bir dudak oluşturuldu. Ameliyat sonrası 85 yaşındaki Ali Çoban, başta Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Yıldırım, ekibi ve hastane yöneticilerine teşekkür etti.

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