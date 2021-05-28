Bilecikli başkanlardan Taksim Camini ziyaret Başkan Şahin, "Cami Taksim Meydanına çok yakışmış”

Bir takım temaslar için İstanbul'a giden AK Partili belediye başkanları, Taksim Camini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, bir takım ziyaret için İstanbul'a gitti. Heyet Taksim Camini ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çektirdiler. Camiye hayran kaldıklarını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Uzun yıllardır Taksim’de Camii yapılması gündemde olurdu. Bugün Marmara Belediyeler Birliği Toplantısı sonrası başkanlarımızla Taksim Meydanını ve bu meydanın yanındaki Taksim Camini ziyaret ettik. Öğrencilik dönemimizden bu yana hayalini kurduğumuz Taksim Camiinin Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük uğraş ve mücadeleleri sonrası yapılmış olmasından büyük mutluluk duyduk ve Allah ondan razı olsun diliyoruz. Cami Taksim Meydanına çok yakışmış” dedi.

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