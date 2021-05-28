Yüzlerce tohum ve fide engelli bireyler için toprakla buluştu Engelliler, tohum ve fidelerin ekimi gibi hasadı da kendileri yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzlerce tohum ve fide engelli bireyler için toprakla buluştu Engelliler, tohum ve fidelerin ekimi gibi hasadı da kendileri yapacak

İHA

Yüzlerce tohum ve fide engelli bireyler için toprakla buluştu Engelliler, tohum ve fidelerin ekimi gibi hasadı da kendileri yapacak

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde engelli bireylere yönelik hazırlanan Sebze Yetiştiriciliği Kursu projesi kapsamında yüzlerce tohum ve fide toprakla buluştu.
Engellilere yönelik Sebze Yetiştiriciliği Kursu projesi kapsamında düzenlenen Fide ve Tohum Dikim Programı Yeniçepni Köyü’nde düzenlendi. Programa Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, Emniyet Müdürü Ömer Koparan, protokol üyeleri ve kursiyerler katıldı. Yeniçepni Köyü’ne bağlı bir arazide oluşturulan uygulama bahçesinde yetiştirilecek domates, biber, salatalık, patlıcan, balkabağı, fasulye, ayçiçeği, nohut, bamya ve mısır fide ve tohumlarının dikimi yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik personeliyle uygulamalı olarak yapılan fide ve tohum dikiminde dikimi yapılan bitkiler hakkında da bilgi verildi. Proje kapsamında oluşturulan uygulama bahçesinde öngörülen 3 aylık kurs süresince engelli kursiyerler ve kimsesiz çocuklar uygulama yaparak toprakla tanışacak. Kurs sonunda ise burada hasat edilen ürünlerle hem engelli kursiyerlere hem de kimsesiz çocuklara harçlık ve gelir sağlayacak şekilde 1 günlük etkinlik yapılarak ürünlerin satışı yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Site sakinlerinden Başkan Şahin’e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Site sakinlerinden Başkan Şahin’e teşekkür ziyareti
(ÖZEL) Bilecik'te kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bilecik'te kaçak sigara operasyonu
Bilecikli başkanlardan Taksim Camini ziyaret Başkan Şahin, "Cami Taksim Meydanına çok yakışmış”
YEREL HABERLER Bilecikli başkanlardan Taksim Camini ziyaret Başkan ...
Pazaryeri'nde toplu taşıma araçlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları
YEREL HABERLER Pazaryeri'nde toplu taşıma araçlarında ilaçlama ve ...
Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kursu sona erdi
YEREL HABERLER Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi ...
Kanser nedeniyle alt dudağının yüzde 80'ini kaybeden hastaya nakil yapıldı
YEREL HABERLER Kanser nedeniyle alt dudağının yüzde 80'ini kaybeden ...
Bilecik eğitim alanında sevindirici haber Projeleri TUBİTAK tarafından kabul edildi
YEREL HABERLER Bilecik eğitim alanında sevindirici haber Projeleri ...
Bilecik'te sivrisinek ve larva ilaçlaması
YEREL HABERLER Bilecik'te sivrisinek ve larva ilaçlaması
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ...
Bu proje ile Bilecik lavanta bahçesine dönecek ''Lavanta Kokulu Teke Yöresi'' projesiyle 15 kadına istihdam sağlanacak
YEREL HABERLER Bu proje ile Bilecik lavanta bahçesine ...
AK Parti'den 27 Mayıs açıklaması İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Av. Ahmet Çağlar İspir; "Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız
YEREL HABERLER AK Parti'den 27 Mayıs açıklaması İnsan Haklarından ...
'U' dönüş yaptığı esnada motosiklet ile çarpıştı Bilecik'te trafik kazası, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 'U' dönüş yaptığı esnada motosiklet ile ...
Dereköy Barajı tamamlandığında çiftçinin yüzü gülecek Başkan Tekin'den DSİ 3. Bölge Müdürlüğüne ziyaret Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin; "Dereköy Barajımızın tamamlanması ile ilçe merkezi ve civar köylerimizin büyük bir bölümünde çiftçilerimiz sulamadan faydalanacak"
YEREL HABERLER Dereköy Barajı tamamlandığında çiftçinin yüzü ...
Pazaryeri'ne dev yatırım
YEREL HABERLER Pazaryeri'ne dev yatırım
Belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği seçimlerine katıldılar
YEREL HABERLER Belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği ...
Bozüyük’te eski MYO binası yıkılıyor
YEREL HABERLER Bozüyük’te eski MYO binası yıkılıyor
Başkan Tekin, Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'u ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Tekin, Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'u ...
İstiklâl Marşı Anıt'ı ve Kampüs Park törenle açıldı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir; "Üniversitesi de resmi olarak kurulduğu 2007 yılından bu yana çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir" "İstiklâl Marşı Anıt'ımız şimdi ve bundan sonra üniversitemizin simgesi haline gelecektir"
YEREL HABERLER İstiklâl Marşı Anıt'ı ve Kampüs Park törenle ...
Bilecik'te vaka sayısı her hafta az da olsa düşüyor
YEREL HABERLER Bilecik'te vaka sayısı her hafta az da olsa düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürü Çoşkun'un Bilecik temasları
YEREL HABERLER Meteoroloji Genel Müdürü Çoşkun'un Bilecik temasları
Pamuktan ayakkabı Kadınlar şimdi de Lefke bezinden ayakkabı ürettiler
YEREL HABERLER Pamuktan ayakkabı Kadınlar şimdi de Lefke bezinden ...
Yeni hastane kavşağında düzenleme
YEREL HABERLER Yeni hastane kavşağında düzenleme
Mahalle sakinlerinin talebini yerine getirildi
YEREL HABERLER Mahalle sakinlerinin talebini yerine getirildi
Bilecik'te kapalı alan kenevir yetiştiricilerine operasyon
YEREL HABERLER Bilecik'te kapalı alan kenevir yetiştiricilerine ...