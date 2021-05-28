Bu saat aralığına dikkat, kuvvetli geliyor

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Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), il genelinde görülecek gök gürült sağanak yağış için saat vererek uyarıda bulundu.

Bilecik AFAD'dan yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde bugün 13.00 23.59 saatleri arasında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kısa süreli kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alınması, belediye başkanlıklarınca da vatandaşların bilgilendirilmesi önem arz etmektedir" denildi.

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