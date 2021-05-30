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Bilecik'te Köylerin Altyapılarının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılan toplantıya merkez ilçe KHGB Başkanı ve Vali Yardımcısı Rahmi Köse, kaymakamlar, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda, köylere yapılması planlanan yatırımlar görüşüldü.

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