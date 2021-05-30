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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te 'Prick' testi yapılmaya başlandı

İHA

Bilecik'te 'Prick' testi yapılmaya başlandı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 'Prick' (deri delme) testine başlandı.
Konu hakkında hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Prick alerji testinin, epidermal olarak uygulanan bir alerjen tespit etme yöntemi olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Rinit, alerjik astım, ilaç ve gıda alerjisi, anafilaksi şüphesi görülen hastalara Prick testi yapılarak Gıda, arı, ev tozu, hayvan tüyleri, polen, ot, mantar gibi alerjenlere alerjisi olup olmadığı, var ise ne şiddette olduğu öğrenilir. Uygulamada hastanın derisine alerjen maddeleri içeren sıvılar birer damla sürülür ve her biri için mikro birer delik açılır. Ortalama 10 ila 20 dakika sonra deride oluşan reaksiyon (şişlik) ve reaksiyonun büyüklüğüne göre değerlendirme yapılır. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulamaya başladığımız deri prick testi için göğüs hastalıkları uzmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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