İl Müdürü Çırak'tan Başkan Şahin'e ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

İl Müdürü Çırak'a Osmaneli İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ramazan Demirbük eşlik etti. Osmaneli ve belediye arasında karşılıklı işbirlikleri konusunda bilgi alışverişinde bulunulduğu ziyarette, Başkan Şahin müdürlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.