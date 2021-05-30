Vali Şentürk, Kur'an kursu binasında incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve beraberindekiler 46 yaş grubu Kayıboyu Kur'an Kursu binasında incelemede bulundu.
Vali Bilal Şentürk ve Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kayıboyu Cami Yaptırma Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı Ehliman Bozkurt ile birlikte yakın zamanda hizmete girecek olan 46 yaş grubu için yapılan Kuran kursu binasında incelemelerde bulundu. Bilecik İl Müftüsü olarak atandığından beri 46 yaş gurubu Kur’an kursları faaliyetlerine önem verdiklerini kaydeden Erhun, "46 yaş Kur’an kursu inşaatının da en kısa zamanda bitirilerek, hizmete girmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. 7 sınıf ve ortalama 105 öğrenciye eğitim verecek olan kursumuzda 20212022 eğitim öğretim döneminde öğrencilerle buluşmasını hedefliyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.