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Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde vatandaşlar, özlemini duydukları mesire alanına kavuşuyor.

Bayırköy Belediyesi tarafından yapımına başlanan mesire alanı, Ovalar mevkii, Bayırköy Belediyesi Sosyal Tesis ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun yanında yer alacak. 9 bin metrekarelik alana kurulacak olan mesire alanında halı saha, kafeterya, yürüyüş yolları gibi alanlar bulunacak olup, barbekü alanları da piknik yapan vatandaşların hizmetine sunulacak. Mesire alanında vatandaşların aileleriyle birlikte huzurlu bir ortamda vakit geçirmeleri sağlanacak.

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