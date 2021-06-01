Osmaneli’de 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, evinde rahatsızlanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan evinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı rahatsızlanan 26 yaşındaki Furkan Çam, annesi tarafından çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Furkan Çam’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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