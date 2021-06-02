Bilecik, en fazla kurs verilen iller arasından Türkiye'de 2'inci sırada Halk eğitim merkezlerinde 1 yılda 46 bin 991 kursiyere eğitim verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik, en fazla kurs verilen iller arasından Türkiye'de 2'inci sırada Halk eğitim merkezlerinde 1 yılda 46 bin 991 kursiyere eğitim verildi

İHA

Bilecik il ve ilçe halk eğitimi merkezi müdürlükleri 20192020 eğitim/öğretim yılında 2 bin 253 kursta 46 bin 991 kursiyere eğitim verdi. Bu performans sonrası Bilecik, Türkiye genelinde en çok kurs faaliyeti yapan il sıralamasında 2'inci sırada yer aldı.

Bilecik, en fazla kurs verilen iller arasından Türkiye'de 2'inci sırada Halk eğitim merkezlerinde 1 yılda 46 bin 991 kursiyere eğitim verildi

Bilecik il ve ilçe halk eğitimi merkezi müdürlükleri 20192020 eğitim/öğretim yılında 2 bin 253 kursta 46 bin 991 kursiyere eğitim verdi. Bu performans sonrası Bilecik, Türkiye genelinde en çok kurs faaliyeti yapan il sıralamasında 2'inci sırada yer aldı.
Vali Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcı Özgür Algın, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında usta öğretici ve kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları çalışmalarının bulunduğu serginin açılışına katıldı.

"Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmışlar"
Kurslar sayesinde kursiyerlerin el becerilerini geliştirdiklerini ve birbirinden güzel eserler ortaya çıkarttıklarını ifade eden Vali Şentürk, ''Kursiyerlerimiz, kısa zamanda kurslarda el sanatını öğrenmenin yanında dostluğu, paylaşmayı ve sosyal ilişkilerini geliştirmiş oluyorlar. Bunun yanında kültürel değerlerimizi tekrar gün ışığına çıkartarak, kültürümüze sahip çıkıyorlar. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmışlar'' dedi.

"7'den 70'e her yerde, her yaşta farklı kurs programlarıyla devam etmektedir"
Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili İsmail Aslan da açılan kurslarla kursiyerlerin, var olan yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlamanın yanında ruhsal olarak kendilerini ifade edebilecekleri öğrenme faaliyetleri düzenlediklerini belirterek, ''Kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve özel sektör teşebbüslerimizle koordineli faaliyetler yürüterek, her yerde ve her yaşta öğrenme faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri olarak 20192020 yılında 2 bin 253 kurs açarak 46 bin 991 kursiyere eğitim vererek, ülke genelinde en çok kurs faaliyeti yapan il sıralamasında 2. sırada yer aldık. 20202021 yılında ise, il genelinde bin 336 farklı alanda kurslar açılarak, 23 bin 592 kursiyere hizmet verildi. 7'den 70'e her yerde, her yaşta eğitim ve öğretim faaliyetleri il genelinde farklı kurs programlarıyla devam etmektedir'' diye konuştu.
Halk oyunları gösterisi ve gitar kursu öğrencilerinin ''Deniz Üstü Köpürür'' ve ''Gül Pembe'' parçalarını seslendirilmesinin ardından Vali Şentürk ve beraberindekiler, sergiyi gezerek, usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaneli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle sergi açıldı
YEREL HABERLER Osmaneli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle ...
Başkan Şahin'den esnafa destek “Esnafımızı koruyup kollamaya devam edeceğiz’’
YEREL HABERLER Başkan Şahin'den esnafa destek “Esnafımızı koruyup ...
Pazaryeri'nde kursiyerler “Hayat Boyu Öğrenme” etkinliklerinde hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Pazaryeri'nde kursiyerler “Hayat Boyu Öğrenme” ...
Dijit@l Okuryazarlık Portalı 4’üncü toplantısı yapıldı Alanlarında uzman kurum ve kuruluşlar yer aldı
YEREL HABERLER Dijit@l Okuryazarlık Portalı 4’üncü toplantısı ...
Osmaneli’de 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Osmaneli’de 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Satranç turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Satranç turnuvası sona erdi
Okulların ilk gününde trafik karmaşası
YEREL HABERLER Okulların ilk gününde trafik karmaşası
9 bin yıl öncesine ait yaşam alanında kazılar sürüyor Başkan Şahin, kazı alanında incelemelerde bulundu; "Gerçekleştirilen çalışmalar ile Bilecik ve bölgesinin geçmiş tarihine birçok açıdan ışık tutuldu"
YEREL HABERLER 9 bin yıl öncesine ait yaşam alanında kazılar ...
Bilecik’i temsil etmeye hak kazandılar
YEREL HABERLER Bilecik’i temsil etmeye hak kazandılar
(ÖZEL) Esnaf bu defa su baskını yaşamadı Bilecik'te her sağanak yağış sonrası su basan bölgelerdeki esnaf bu defa günü rahat geçirdi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Esnaf bu defa su baskını yaşamadı Bilecik'te ...
Arazı yollarında düzenleme
YEREL HABERLER Arazı yollarında düzenleme
Kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Kuru kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı ...
(ÖZEL) Kentte kalan son 2 ayakkabı boyacısı kafalarını sokacak bir yer arıyorlar Park yapılacak diye kapalı alanları yıkılınca ortada kaldılar Yağmurda ıslanan ayakkabı boyacıları dertli, müşteriler daha da dertli Ayakkabı boyacısı Sadettin Çakır; "Kulağına yağmur düştüğü zaman gölge yer arayan keçi misali yağmur düştüğü zaman tezgâhımızı toplayıp gitmek zorunda kalıyoruz"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kentte kalan son 2 ayakkabı boyacısı ...
Dodurga’da açık kanalın temizlik çalışmaları yapılıyor
YEREL HABERLER Dodurga’da açık kanalın temizlik çalışmaları ...
Çağla, sezonu 30 liradan açtı
YEREL HABERLER Çağla, sezonu 30 liradan açtı
Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir’den Bayırköy’e müjde
YEREL HABERLER Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir’den Bayırköy’e müjde
Cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası başladı
YEREL HABERLER Cezaevindeki hükümlüler için kitap bağış kampanyası ...
Rektör Beydemir'in üniversitenin 14'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Beydemir'in üniversitenin 14'üncü kuruluş yıl ...
Vatandaşlar özlemini duydukları mesire alanına kavuşuyor
YEREL HABERLER Vatandaşlar özlemini duydukları mesire alanına ...
Bayırköy'de yabani otlarla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Bayırköy'de yabani otlarla mücadele çalışması
Osmaneli'nde şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Osmaneli'nde şüpheli ölüm
Osmaneli'nde yamaç paraşütü merkezi olacak
YEREL HABERLER Osmaneli'nde yamaç paraşütü merkezi olacak
Şehit Kaymakam Safitürk’ün babasından Müftü Erhun’a ziyaret
YEREL HABERLER Şehit Kaymakam Safitürk’ün babasından Müftü Erhun’a ...
(ÖZEL) Sezonun ilk kirazları 'Açık artırma' ile satıldı Tarlada kilosu 10 liradan alıcı bulan kiraz, büyük marketler 30 TL'den satılıyor İstanbul, Eskişehir, Adapazarı gibi illerden gelen alıcılar sezonun ilk kirazlarını almak için birbiriyle kısasıya yarıştı Deresakarı Köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Çam; "Bu sene 500 ton rekolte bekliyoruz" Kiraz üreticisi İsmail Cinoğlu; "Türkiye'de kirazın ilk çıktığı köylerden biri Deresakarı köyüdür"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sezonun ilk kirazları 'Açık artırma' ile ...