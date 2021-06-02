Osmaneli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle sergi açıldı

Bilecik’in Osmaneli İlçesi Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi düzenlendi.

Balaban İlkokulunda el emeği göz nuru ile yapılan ürünlerin yer aldığı serginin açılışı Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından yapıldı.

Programda kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru sergisinin açılışının ardından konuşma yapan Kaymakam Ünal, "Covid 19 tedbirlerine uyarak özellikle mesleki eğitim alanında istihdama yönelik alandaki ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla halk eğitim kurslarını mümkün mertebe devam ettirmeye çalıştık. Bugün bunun son noktasındaki ürünlerin sergilenmesi programındayız. Sergimizin açılışı hayırlı olsun" dedi.

Açılış konuşması sonrası Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş tarafından kurdele kesiminin yapılarak açılışı yapılan sergide, el sanatları, dikişnakış giyim, takı tasarım, kurslarındaki el işi çalışmalar beğeniye sunuldu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 20202021 eğitimöğretim döneminde birçok branşta kurs açıldı. Sergi 7 Haziran tarihine kadar saat 14:0016:30 saatleri arasında Balaban İlkokulunda ziyaret edilebilecek.

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