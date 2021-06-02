Osmangazi Camii şadırvanında muslukların çoğu ya kırık, ya da su gelmiyor

Bilecik Osmangazi Camii bahçesinde cemaatin abdest alması için yapılan şadırvanda bulunun muslukların çoğunlukla bozuk olması vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesinde Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin adının verildiği caminin bahçesinde bulunan şadırvanın çoğu musluğu ya kırık, ya da su gelmiyor. Bu durum cami cemaati tarafından tepkiyle karşılanırken, vatandaşlar abdest almakta sıra beklediklerini dile getirerek muslukların bir an önce tamir edilmesinin istediler.

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