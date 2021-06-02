YADEM uzmanları bağımlılık çeşitleri ve mücadele çalışmalarını anlattı

Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki toplantıda, Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yetkilileri çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Yüksel Ünal başkanlığındaki toplantıda, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi bağımlılık çeşitleri ve mücadele slayt gösterimi eşliğinde anlatıldı. YEDAM uzman psikologları, bağımlı olmanın en önemli sebebinin ‘bir seferden bir şey olmaz’ düşüncesi olduğunu ifade etti. Bağımlılığın sadece madde olarak algılamak doğru olmadığını anlatan eğitimciler, "Sonunda ödül olan her şey bağımlılık yapabilir. Alışveriş bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı gibi çeşitli bağımlılık türleri vardır. Hepsinin ortak yönü nörokimyasalanatomik özelliğe sahip olmasıdır. Beyindeki ödül merkezinin uyarılmasıyla beraber haz duyma söz konusudur. Bu nedenle bağımlılık, iradesizlikten ziyade beyinle ilgili olan ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık türüdür” dediler.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, tütünün yanı sıra alkol, madde, internet ve kumar ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak, yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezine 115 numaralı hattan ulaşılarak randevu ile ücretsiz destek alınabiliniyor.

Bilecik’te YEDAM’ın Türkiye’deki 104 merkezden biri olduğunu belirten Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, “Bilecik YEDAM’da bağımlılık konusunda ayakta danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bize danışmak için gelen tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığı konusunda sorun yaşayan kişiler, tüm hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bağımlı kişilere bağımlılıklarından kurtulmaları konusunda yardımcı oluyor ve tekrar kullanmaya başlamamaları için yöntemler öğretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Öfke kontrolsüzlüğü, kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşıyorsa bunların düzelmesi için psikolojik destek de veriyoruz. Nasıl davranmaları konusunda ailelerini bilgilendiriyoruz. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlarımız, bize başvurarak sağlıklı bir yaşama adım atabilirler” dedi

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