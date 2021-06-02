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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Ünal, şehit babasını ziyaret etti

İHA

Kaymakam Ünal, şehit babasını ziyaret etti

Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, 1995 yılında Hakkâri Çukurca ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Çavuş Ahmet Durgun'un babası Ali Durgun'u Camikebir mahallesindeki evinde ziyaret etti. Şehit babası Ali Durgun, hastalığı boyunca kendisini yalnız bırakmayan Kaymakam Yüksel Ünal’a ve devlet büyüklerine teşekkür etti.
Kaymakam Yüksel Ünal, şehit babası ile sohbet ederek “Bizim için şehitlik, mertebelerin en yücesidir. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakârlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Bu nedenle devletimiz şehit ailelerinin, gazi ve ailelerinin her zaman yanındadır. Şehit ailelerimiz için ne yapsak azdır. Şehit babası Ali Durgun amcaya geçmiş olsun, Allah acil şifalar versin” dedi.

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