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Bilecik'te pandemi öncesi her hafta pazar günü kurulan 'Köylü Pazarı'nın günü değişti.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi'nde her hafta pazar günü kurulan 'Köylü Pazarı' olarak da bilinen pazar, Korona virüs (Covit19) salgını ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süredir cuma günleri hizmet veriyordu. Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması nedeniyle pazar artık ikinci bir bildiriye cumartesi günleri hizmet verecek.

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