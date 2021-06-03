Bilecik’te hafızlığın önemi hakkında söyleşi düzenlendi

Bilecik ’Hafızlık Muhafaza Kursu’na katılan din görevlilerine araştırmacı, yazar Mustafa Turan tarafından hafızlığın önemi hakkında söyleşi düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan hafız, imamhatip, Kuran Kursu öğreticileri ve Osmanlı Hafızlık Yatılı Erkek Kuran Kursunda eğitim gören öğrencilere yönelik, tarihçi, yazar Hafız Mustafa Turan tarafından hafızlığın önemi hakkında söyleşi gerçekleştirdi. Bilecik Müftülüğü Ek Hizmet binasında katılımcılarla bir araya gelen Yazar Turan, hafızlığın önemi hakkında sunum yaptıktan sonra katılımcılara ’Bir Sevdadır Hafız Olmak’ isimli kitabını hediye etti.

Akabinde, Osmanlı Hafızlık Yatılı Erkek Kuran Kursuna geçerek öğrencilerle bir araya gelen Mustafa Turan “Kıymetli yavrular sizler herkese nasip olmayacak bir işi başarıyorsunuz. Hafızlık Allah’ın bir lütfüdür. Hafızlık yapmak hafız olmak zordur. Ancak hafızlığı muhafaza etmek daha zordur. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Ardından hafızlığın önemi hakkında sunum gerçekleştiren TarihçiYazar Hafız Mustafa Turan’a İl Müftüsü Ali Erhun, İl Müftü Yardımcıları İbrahim Özen ve Sabri Bağcı’da eşlik etti.

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