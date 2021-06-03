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Bilecik Valisi Şentürk: Vaka artışlarının nedeni aile içi toplanmalar ve ev ziyaretleri

DHA

Bilecik Valisi Şentürk: Vaka artışlarının nedeni aile içi toplanmalar ve ev ziyaretleri


Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK Valisi Bilal Şentürk, Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, nüfusa oranla Gümüşhane´den sonra en fazla vakanın görüldüğü kentte, vakaların aile içi toplantılar ve ev ziyaretleri nedeniyle arttığını söyledi. Vali Şentürk, "Hemşehrilerimizden, aile içi toplantılara ve ev ziyaretlerinde bir araya gelmeme konusunda, tedbirli olunması hususunda daha duyarlı olmalarını arzu ediyoruz" dedi.
Sağlık Bakanlığı´nın 22-28 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Bilecik´te vaka sayısı 100 bin kişide 123,45´ten 146,76´ya yükseldi. Vaka artışları, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu´nda ele aldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı ve Bilecik Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan da katıldı.
Son bir haftada yaşanan artışa dikkat çeken Vali Şentürk, özellikle aile içi toplantıları ve ev ziyaretlerini işaret ederek, "İlimizde son bir haftadaki artışta aile içi bulaşın yüksek etkisi gözlenmekte. Hemşehrilerimizden, aile içi toplantılara ve ev ziyaretlerinde bir araya gelmeme konusunda, tedbirli olunması hususunda daha duyarlı olmalarını arzu ediyoruz. 31 Mayıs 2021 tarihli hıfzıssıhha kurul kararıyla yapılmasına müsaade edilen nikah törenleri ve nikah merasimi şeklindeki düğün merasimlerinde düğün sahipleri ve işletmelerin 'Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yayınlanan kurallara riayet etmeleri, kapalı alanlarda da kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetli ile sınırlandırılması şeklinde planlama yapılmasını, açık alanda yapılan düğün merasimlerinde ise davetliler arasında kişi başı asgari 4 metrekare mesafe kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-06-03 13:20:18

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