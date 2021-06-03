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Eskişehir'de görev yapan ilçe kaymakamlarının Bilecik ziyareti

İHA

Eskişehir'de görev yapan ilçe kaymakamlarının Bilecik ziyareti

Eskişehir'in Alpu, Günyüzü, Mahmudiye ve Sarıcakaya kaymakamları bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.
Heyet ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti. Daha sonra yerleşke içinde Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezen heyet, alan sorumlusu Ertuğrul Gündüz'den bilgi aldı. Kaymakamlar, ardından Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu'nu, Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller'i, Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han'ı ve Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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