Eskişehir'de görev yapan ilçe kaymakamlarının Bilecik ziyareti

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Eskişehir'in Alpu, Günyüzü, Mahmudiye ve Sarıcakaya kaymakamları bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

Heyet ilk olarak Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti. Daha sonra yerleşke içinde Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezen heyet, alan sorumlusu Ertuğrul Gündüz'den bilgi aldı. Kaymakamlar, ardından Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu'nu, Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller'i, Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han'ı ve Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

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