(ÖZEL) Bilecik'te koronavirüsle omuz omuza dans edildi Vaka sayısında Türkiye ikincisi olan Bilecik'te yüzlerce kişi omuz omuza konser izledi 'Sosyal mesafeye dikkat edelim' anonsları da işe yaramadı, öğleden sonra başlayan etkinlik akşam saatlerine kadar devam etti

Bilecik Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser ve eğlence programında yan yana gelen ve sosyal mesafeyi gözetmeyen yüzlerce kişi adeta omuz omuza koronavirüsle dans etti.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Meydan'ında bir program düzenlendi. Programda koro eşliğinde müzik dinletisi, keman, yöresel oyunlar gösterileri sergilendi. Açık havada düzenlenen programa yüzlerce kişi katılım gösterirken, adeta koronavirüsle dans edildi. Vatandaşlar coşkusu yüzlerine yansırken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Bazı izleyiciler maskelerini bile çene altına indirirken, bazılarında ise hiç maske yoktu. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymaksınız dip dibe otururken, "Sosyal mesafeye dikkat edelim" anonsları da işe yaramadı.



Bilecik vaka sayısında Türkiye ikincisi

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı 2228 Mayıs tarihleri arası verilere göre Bilecik'te 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 146,76'e yükselerek, en çok vaka görülen 2'nci il olmuştu. Vatandaşlar vaka sayısının yükseklerde olduğu ilde böyle bir etkinlikte vatandaşların şarkılara eşlik ederek oynaması "Omuz omuza korona virüsle dansedildi" esprilerine neden oldu.

Öte yandan etkinlik öğleden sonradan akşam saatlerine kadar devam etti.

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