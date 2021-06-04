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Çevre kirliliği çağımızın önde gelen sorunlarından biri Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak; "Kirlilik, bütün ülkelerin ortak sorunu haline geldi" "'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 2 bin 863 kişi bilgilendirilerek 170 Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verildi"

İHA

Çevre kirliliği çağımızın önde gelen sorunlarından biri Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak; "Kirlilik, bütün ülkelerin ortak sorunu haline geldi" "'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 2 bin 863 kişi bilgilendirilerek 170 Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verildi"

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, çevre kirliliğinin çağın önde gelen sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Bunun sebebi insanlığın geleceğini yakından ilgilendiren ve evrensel bir tehlike oluşturan, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, beslenme ve enerji konusunda yaşanan problemler, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik ve iklim değişiklikleri" dedi.
İl Müdürü Budak, Dünya Çevre Günü nedeniyle bir mesaj yayınları. Budak, mesajında, " Anayasamızın 56'inci maddesinde 'Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir' denilmektedir. Bu nedenle her insan çevreci olmak ve bu sorumluluğu taşımak zorundadır. İnsanların sürekli yaşadıkları, canlıcansız varlıkların bir arada bulundukları, birbirlerini etkiledikleri yere çevre denir. Hava, su, dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, göller, denizler, ırmaklar, doğal çevreyi oluşturur. Ne hava, ne su, ne de toprak kendi kendine kirlenmez. İnsanoğlu kimi zaman bilerek fakat önemsemeyerek, kimi zaman da farkında olmadan çevreyi oluşturan unsurları kirleterek dünyanın ve dünya üzerindeki canlı yaşamının geleceğini tehlikeye atmaktadır. Tüm dünya üzerinde çevre kirliliği ile ilk kez nüfusu kalabalık ve hızla artan, nüfusun yoğun olduğu kent ve endüstri merkezlerinde karşılaşılmış ve bu kirliliklerin hızla dünyaya yayılması çevrenin kirlenmesine ve bozulmasına neden olmuştur. Çevre bilincine sahip olmak, temel insan haklarının eşitlik ve adalet ilkelerini içine alan çağdaş insan davranışıdır. Kendi içinde duyduğu bireysel sorumluluk duygusunu etrafındaki insanların da duyması için çaba göstermeyi de gerektirmektedir" dedi.

"Çevre kirlenmesi bütün ülkelerin ortak sorunu haline geldi"
Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, açıklamasının devamında, "Çevre kirliliği konusunda toplumun en küçük birimi olan aileden, eğitimcilere, yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Bu durumda; şimdi ve gelecek kuşakların temiz hava soluyabilmeleri, sağlıklı ve temiz su içebilmeleri, kırlarda çocuklarımızın rahatça oynayabilmeleri, topraklardan bol ve bereketli ürün alınabilmesi için bireylerin, tek tek ve örgütlü bir şekilde sorumluluklarını bilmeleri ve ona göre davranmaları gerekmektedir. Geleceğini düşünen herkes çevreyi temiz tutmalı ve korumalıdır. Çevreyi temiz tutmanın yolu bireysel sorumluluk duygusundan, çevre bilincinin oluşmasından geçer. İnsanlığın geleceğini yakından ilgilendiren ve evrensel bir tehlike oluşturan, çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, beslenme ve enerji konusunda yaşanan problemler, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik ve iklim değişikliklerinin neden olduğu çevre kirliliği, çağımızın önde gelen sorunlarındandır. Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına neden olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Sanayi atıkları, spreyler, yakıtlarla ortaya çıkan dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, suni gübreler ve çöpler, çevre kirlenmesine neden olan en önemli etkenlerdendir" dedi.

"2 bin 863 kişi bilgilendirilerek 170 Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verildi"
İl Müdürü Budak, son olarak, "Sıfır Atık Projesi" hakkında bilgi vererek, "Sıfır atık kapsamında ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar, ömrünü tamamlamış akü ve piller, ömrünü tamamlamış lastikler gibi konularda atık üreticilerinin yapmaları gereken beyanlar online olarak Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi! kapsamında 20 eğitimle 2 bin 863 kişiye bilgilendirme yapılmıştır. İlimizde valilik binası dahil kamu kurum, kuruluş, eğitim kurumu, akaryakıt istasyonu, zincir market, ÇED Yönetmeliği ek1/ek2 listesinde yer alan işletmeler olmak üzere toplam 170 Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verilmiş olup sıfır atık bilgi sistemine dahil edilmiştir. Bilecik ilinde bu güne kadar Sıfır atık bilgi sistemine toplam 8929 ton atık girişi yapılarak geri dönüşümü sağlanmıştır" diye belirtti.

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