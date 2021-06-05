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Çevre yolunda çekici devrildi; 1 yaralı Yola dökülen yağ ve mazot atıkları Karayolları ekiplerince temizlendi, trafik polisleri de destek verdi

İHA

Çevre yolunda çekici devrildi; 1 yaralı Yola dökülen yağ ve mazot atıkları Karayolları ekiplerince temizlendi, trafik polisleri de destek verdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çekicinin devrilmesi sonucunda bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle çevre yolunun iki şeridi trafiğe kapanırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Otogar kavşağı üst geçidi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Emin K. idaresindeki 34 YH 4285 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle yola savrulan dorse, Çevre yolunun çift şeridini trafiğe kapattı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri hızlı bir şekilde yolda gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Kazada yaralanan çekici sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Diğer taraftan kaza nedeniyle Çevre yoluna dökülen yağ ve mazot atıkları Karayolları ekiplerince temizlendi. Yolun hızlı bir şekilde temizlenmesi için Karayolları ekiplerine yardımcı olan trafik polisinin özverili çalışması objektiflere yansırken bu davranış vatandaşların takdirini topladı.

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