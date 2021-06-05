LGS sınavı için gerekli önlemler yerinde incelendi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) için okullarda maske, sosyal mesafe ve dezenfektan gibi önlemler yerinde incelendi.

Liselere Giriş Sınavı için dikkat edilecek noktalar üzerinde durup gerekli önlemler alındı. Dezenfekte çalışmalarının tüm okullara büyük bir titizlikle yapıldığını belirten Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Ortak temas alanlarında itinalı bir şekilde dezenfekte çalışması yapıldı. Tüm velilerimiz ve öğrencilerimizin gönlü rahat olsun” diyerek bütün öğrencilere başarılar diledi.

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