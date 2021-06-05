Bilecik Belediyesi'nin 'Kullanmadığınız bisikletlere talibiz' kampanyası

Bilecik Belediyesi 'Kullanmadığınız bisikletlere talibiz' diye bir kampanya başlattı.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla bir çok projeye yer veren Bilecik Belediyesi, projelerinin arasına bir yenisini daha ekledi. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Çevre Koruma Haftası kapsamında bir kampanya başlattıklarını söyleyerek, "Kentimizde 'Kullanmadığınız bisikletlere talibiz' sloganıyla bir kampanya başlattık. Kullanmadığımız bisikletleri bizlere bildiriyorsunuz, onları bizler topluyoruz. Kullanabilecek olanları gerekli bakımlarını yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Hurda bisikletleri ise geri dönüşüme kazandırıyoruz. Haydi Bilecik 'Temiz doğa için, paylaşarak el ele' diyerek halkımızı yardımlaşma ve dayanışmaya davet ediyorum" dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.