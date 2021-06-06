Hastane müdüründen alkışlanacak hareket

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Devlet Hastanesi Müdürü Abdurrahman Ozan, pandemi süresince yoğun tempoda çalışan filyasyon ekiplerini gece saatlerinde ziyaret etti, onlara pasta ikram etti.
Bozüyük ilçesinde gerek korona virüs ile mücadelede yoğun bir çalışma içinde olan Bozüyük Devlet Hastanesi, vakaların da hastalığı atlatması için tedavilerini sürdürüyor. İlçede korona virüs ile mücadelenin en başından bugüne kadar aralıksız çalışan filyasyon ekiplerini Bozüyük Devlet Hastanesi Müdürü Abdurrahman Ozan gece saatlerinde ziyaret etti. Görevlerinin başından hastane müdürünü gören sağlık çalışanları duruma şaşırırken, müdür Ozan tarafından kendilerine pasta ikram edildi. Filyasyon ekipleri ise, müdüre ziyareti için teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.