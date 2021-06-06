Tamir ettikleri bisikletleri ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttılar Bozüyük Güneşspor Kulübü Yardımlaşma Grubu bir sosyal sorumluluk projelerine daha imza attı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaptığı çalışmalarla her daim ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Güneşspor Kulübü Yardımlaşma Grubu örnek bir projeye daha imza attı.

Bozüyük Güneşspor Yardımlaşma Grubu üyeleri hayırseverlerin ihtiyaç fazlası olan ve kullanmadığı ancak kullanılabilirliği olan 214 yaş aralığına uygun bisiklet, itirgit, scooter, paten ve kaykay gibi ürünlerini topladılar. Bakım ve onarımı yapılan bu ürünleri ihtiyaç sahibi olup çocukları olan ailelere dağıtılarak bu ailelerin yüzleri güldürüldü. Aynı zamanda doğru orantıda milli ekonomiye katkı sağlanmış oldu. İlk kez bu ürünlere sahip olma mutluluğu yaşayan aileler çocuklarıyla birlikte bu mutluluğu doyasıya yaşadılar. Kulüp Başkanı Ümit Kök böyle güzel bir çalışmaya aracılık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Ümit Kök, “Bugün ki etkinliğe destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunarız. Bu ve buna benzer etkinliklerimizin devam edeceğini ifade ederek destek ve katkılarınızı beklediğimizi belirtmek istiyorum. Ayrıca bu ürünlerin bakımının yapılması ve ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılmasına vesile olan grup üyelerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

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