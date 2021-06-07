Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, bir kalkınma ajansı tarafından 'Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı' başlığı altında başvurulan "Yerel Çeşitlerinin Toplanması, Karakterizasyonu, Yerinde Korunması ve Katma Değerinin Arttırılması” projesinin 52 proje arasından desteklenmeye hak kazandığını söyledi.

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Sabri Çakır ile Serin İklim Tahılları Birim Başkanı Dr. Savaş Belen, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ı makamında ziyaret ettiler. Ardından heyet "Yerel Çeşitlerinin Toplanması, Karakterizasyonu, Yerinde Korunması ve Katma Değerinin Arttırılması” projesi hakkında değerlendirme yapılarak, ardından başka proejeler için çalışma işbirliği yapmak için protokol imzaladılar. İmzalanan protokolle Bilecik Tarım ve İl Müdürlüğü ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortaklaşa işbirliği gerçekleştirileceği belirtildi.



"52 proje içinden desteklenmeye hak kazandı"

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Kırsalda ekonomik kalkınma mali destek programı başlığı altında başvuruda bulunan 52 proje içinden desteklenmeye hak kazandı. Bu proje ile Bilecik’in yerel tohum çeşitleri 10 yıl süre ile tohum bankasında saklanarak, ileriki yıllarda üreticilerin kullanımına sunulacak. Yapılacak olan proje ile TR/41 bölgesindeki buğday, baklagil, sebze yerel çeşitlerinin toplanması, toplanan çeşitlerin morfolojik ve teknolojik kalite açısından karakterizasyonu, söz konusu yerel çeşitlerin yetiştirildiği bölgelerde çiftçi elinde korunması, yerel materyallerin sürdürülebilirliğinin temini amacıyla enstitü de muhafazasının sağlanması, çiftçiye dağıtılan yerel çeşitlerin doğrudan veya işlenmiş ürüne dönüştürülmesiyle katma değeri arttırılarak, oluşturulacak olan web sayfası ile dijital ortamda pazarlanmasına katkı sağlanmasıdır” dedi.

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