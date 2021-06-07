Bulgaristan'ın Bursa Başkonsolosu Veselin Vijilov Bilecik’e geldi

Bulgaristan'ın Bursa Başkonsolosu Veselin Vijilov bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

Bursa Bilecikliler Derneğinin davetiyle Bilecik'e gelen Veselin Vijilov'a, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İstanbul ve Bursa’dan çok sayıda iş insanı eşlik etti. Heyet Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti. Daha sonra yerleşke içinde Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezen heyet rehberlerden bilgi aldı.

Öte yandan yapılan bu ziyaretin sürpriz konuğu da Galatasaray Spor Kulübü Başkan adayı Turgay Kıran oldu.

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