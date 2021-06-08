Dodurga beldesi doğalgazla buluşuyor Halkın bu kış doğalgaz kullanması için ilk kazma vuruldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesine doğalgaz gelmesi noktasında ilk faz çalışmalarına başlandı. Kurban kesilerek dualar eşliğinde kazı çalışmalarına başlanırken bu kış itibariyle belde halkının konutlarda doğalgaz kullanmaya başlayacağı müjdesi verildi.

Bu büyük sevinci belde halkıyla paylaşan Belediye Başkanı Selim Tuna, 31 Mart seçimleri öncesinde söz verdikleri gibi son yüz yılın en büyük nimeti olan doğalgazı Dodurga halkıyla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Başkan Tuna, yaptığı açıklamada, bu mutluluğu yaşatan başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olmak üzere bütün ilgililere teşekkür ederek, "Bizlere güvenerek hizmet etme fırsatı veren belde halkımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler bizlere güvenmeye devam edin. Çünkü bizim birlikte yapacak çok işimiz var. Dodurga her şeyin en iyisine layıktır. Beldemize hayırlı olsun.“ dedi.

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