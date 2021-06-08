Belediyenin başlattığı bisiklet kampanyası yoğun ilgi gördü

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Bilecik Belediyesi tarafından 'Kullanmadığınız bisikletlere talibiz' sloganıyla başlatılan kampanya yoğun ilgi gördü.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Çevre Koruma Haftası kapsamında bir kampanya başlattıklarını söyleyerek, "Kullanmadığınız bisikletlere talibiz" demişti. Bu kapsamda duyarlı vatandaşlar kullanmadıkları bisikletinin Bilecik Belediyesine getirerek teslim etti. Ertuğrulgazi Mahalle Konağı’nda bulunan Bisiklet Bakım İstasyonu’nu ziyaret eden Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür Algın, kullanılmayan bisikletlerinin belediyeye verenlere günün anısına teşekkür belgesi takdim etti.

Öte yandan kullanabilecek olanları gerekli bakımlarını yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine teslim edileceği, hurda bisikletleri ise geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi.

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