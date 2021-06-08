Bilecik'te hayvancılıktaki sorunlar masaya yatırıldı Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş; "Arıcılık ve ipekböcekçiliğine gereken önemi vereceğiz"

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında "Hayvancılık Değerlendirme ve İstişare" toplantısı düzenlendi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonundan düzenlenen etkinliğe Bilecik Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erkal Gedikli, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin, Bilecik Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naci Eser, Bilecik Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Kara, Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Ekşi, Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticiler Birliği Başkan V. Azer Sarı, Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez, Bilecik İli Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Cemil İnce katıldı.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin'in Bilecik'te hayvancılığı ve hayvansal ürünlerinin durumu hakkında yaptığı sunumuyla toplantı son buldu.



"Arıcılık ve ipekböcekçiliğine gereken önemi vereceğiz"

Toplantı sonrası bir değerlendire yapan İl Müdürü Yoldaş, "İlimizin hayvancılık potansiyeline değinirken, potansiyelin altında kaldığını düşündüğümüz arıcılık ve ipekböcekçiliğine gereken önemi vererek yaptığımız projelerle üretim potansiyelini arttırmayı hedefliyoruz. Hayvancılığa bakanlık olarak yaptığımız destekleme miktarlarından katılımcılara bahsederek, et ve süt fiyatlarına da değinerek ilimiz üretim rakamlarına da değindik. Çok verimli bir toplantı oldu. Bu toplantıların devamı gelecek" dedi.

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