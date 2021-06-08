Bilecik'te hayvancılıktaki sorunlar masaya yatırıldı Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş; "Arıcılık ve ipekböcekçiliğine gereken önemi vereceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te hayvancılıktaki sorunlar masaya yatırıldı Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş; "Arıcılık ve ipekböcekçiliğine gereken önemi vereceğiz"

İHA

Bilecik'te hayvancılıktaki sorunlar masaya yatırıldı Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş; "Arıcılık ve ipekböcekçiliğine gereken önemi vereceğiz"

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında "Hayvancılık Değerlendirme ve İstişare" toplantısı düzenlendi.
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonundan düzenlenen etkinliğe Bilecik Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erkal Gedikli, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin, Bilecik Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naci Eser, Bilecik Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Kara, Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Ekşi, Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticiler Birliği Başkan V. Azer Sarı, Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez, Bilecik İli Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Cemil İnce katıldı.
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin'in Bilecik'te hayvancılığı ve hayvansal ürünlerinin durumu hakkında yaptığı sunumuyla toplantı son buldu.

"Arıcılık ve ipekböcekçiliğine gereken önemi vereceğiz"
Toplantı sonrası bir değerlendire yapan İl Müdürü Yoldaş, "İlimizin hayvancılık potansiyeline değinirken, potansiyelin altında kaldığını düşündüğümüz arıcılık ve ipekböcekçiliğine gereken önemi vererek yaptığımız projelerle üretim potansiyelini arttırmayı hedefliyoruz. Hayvancılığa bakanlık olarak yaptığımız destekleme miktarlarından katılımcılara bahsederek, et ve süt fiyatlarına da değinerek ilimiz üretim rakamlarına da değindik. Çok verimli bir toplantı oldu. Bu toplantıların devamı gelecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediyenin başlattığı bisiklet kampanyası yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Belediyenin başlattığı bisiklet kampanyası yoğun ilgi ...
Dodurga beldesi doğalgazla buluşuyor Halkın bu kış doğalgaz kullanması için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Dodurga beldesi doğalgazla buluşuyor Halkın bu kış ...
Parklardaki kamelyalar ve oturma bankları yenileniyor
YEREL HABERLER Parklardaki kamelyalar ve oturma bankları yenileniyor
(ÖZEL) 550 gün sonra Bilecik yeni stadına kavuşacak Çatısı 7 yıl önce çöken Edebali Stadı'nın yerine 5 bin 300 kişilik yeni stat yapılıyor Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir; "19 Milyon lira ödenek tahsis edilen stadımızı yeniden Bilecik halkının hizmetine sunacağız" "Çimlerimiz kalıp kalıp keserek yeniden dönüşümünü sağlıyoruz"
YEREL HABERLER (ÖZEL) 550 gün sonra Bilecik yeni stadına ...
Bulgaristan Başkonsolosu Veselin Vijilov'dan Pazaryeri’ne ziyaret
YEREL HABERLER Bulgaristan Başkonsolosu Veselin Vijilov'dan ...
Bilecik’te LGS öncesi gerginliğe valilik soruşturması
YEREL HABERLER Bilecik’te LGS öncesi gerginliğe valilik soruşturması
Bilecik baş ve boyun kanseri ameliyatlarına başlanıldı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rıza Dündar; "Gırtlak kanseri, sinüs kanseri, boyun kanserleri gibi hastalıkların ameliyatlarını artık yapabiliyoruz" "Vatandaşlarımıza olabilecek en ileri düzeyde sağlık hizmeti Bilecik’te sağlandı"
YEREL HABERLER Bilecik baş ve boyun kanseri ameliyatlarına ...
Bulgaristan'ın Bursa Başkonsolosu Veselin Vijilov Bilecik’e geldi
YEREL HABERLER Bulgaristan'ın Bursa Başkonsolosu Veselin Vijilov ...
LGS arasında şube müdürünün çocuğuyla görüştüğü iddiasına inceleme
YEREL HABERLER LGS arasında şube müdürünün çocuğuyla görüştüğü ...
Başkan Şahin, "Çevreye duyarlılıkta örnek alınacak belediyeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Şahin, "Çevreye duyarlılıkta örnek alınacak ...
Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Bozüyük’te velilerin baz istasyonu tepkisi
YEREL HABERLER Bozüyük’te velilerin baz istasyonu tepkisi
52 proje içinden desteklenmeye hak kazandı
YEREL HABERLER 52 proje içinden desteklenmeye hak kazandı
(ÖZEL) Pazarda yüksek fiyatına kızdılar şimdi 16 dönümlük çilek bahçeleri var Kendi ihtiyaçlarını kadar ektikleri çilek üretimini devlet desteği ile büyüttüler Çilek üreticisi Yalçın Nar; "Senede 24 ton çilek üreterek bu işin ticaretine başladık" "Hedefimiz 100-150 dönüm alanda çilek üretmek"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Pazarda yüksek fiyatına kızdılar şimdi 16 ...
Bilecik’te muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Bilecik’te muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı
Bozüyük’te bir mahalle 3 köyde muhtarlık seçimleri yapıldı
YEREL HABERLER Bozüyük’te bir mahalle 3 köyde muhtarlık seçimleri ...
Tamir ettikleri bisikletleri ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttılar Bozüyük Güneşspor Kulübü Yardımlaşma Grubu bir sosyal sorumluluk projelerine daha imza attı
YEREL HABERLER Tamir ettikleri bisikletleri ihtiyaç sahibi çocuklara ...
Hastane müdüründen alkışlanacak hareket
YEREL HABERLER Hastane müdüründen alkışlanacak hareket
Bilecik’te genç yaşta hayatını kaybeden gencin ailesi organları bağışladı
YEREL HABERLER Bilecik’te genç yaşta hayatını kaybeden gencin ailesi ...