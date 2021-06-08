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Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi ekipleri ilçedeki yeşil alanların bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri ilçenin yeşil alanlarında gül ve çiçek diplerinin çapalamasına devam ederken, orta refüj ve yol kenarlarındaki yabani bitkiler tırpanlanıyor. Ayrıca parklarda çevre temizliği çalışmaları düzenli aralıklarda yapılıyor. Çalışmalarla Bozüyük yaza yemyeşil girecek.

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