Ertuğrul Gazi’nin öğrencisi Has Mehmet Bey’in türbesi bakımsızlıktan dökülüyor

Bilecik'te Ertuğrul Gazi’nin öğrencisi Has Mehmet Bey’in türbesinin dışı bakımsızlıktan dökülürken, otlardan türbe giriş yolu adeta yol gözükmüyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı Köyü’nde hakim bir tepe üzerine inşa edilmiş Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi’nin öğrencisi Has Mehmet Bey’in türbesinin dışı bakımsızlıktan dökülürken, türbe giriş yolu otlardan adeta gözükmüyor. Türbe dışındaki boyalar bakımsızlıktan dökülürken, türbeye giden adeta otlardan dağa dönmüş. Türbeyi gösteren herhangi bir tabelanın da bulunmaması gözlerden kaçmazken, ziyaretçiler biran önce yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan türbede bulunan ikinci sanduka ise Has Mehmet Bey’in can dostu olan, Cafer Bin Hattab’a aittir. Türbe Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar Söğüt’ten yaklaşık 21 kilometre uzaklıktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.