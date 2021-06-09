Bozüyük'te altyapı, bordür ve kaldırım taşı tadilatları

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince altyapı, bordür ve kaldırım taşı tadilatlarına başlanıldı.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce altyapı çalışmaları, bordür ve kaldırım taşı tadilat işleri aralıksız olarak sürüyor. İhtiyaç duyulan noktalarda onarım, kanalizasyon çalışması, yağmur suyu ve kanal hattı ile temiz su hattı çalışma programları yürüten ekipler, altyapı eksikliklerinin sahadaki incelemelerin ardından tespitinin yapıldığını ve daha sonra ise aciliyet sırasına göre çalışmaların başlatıldığını kaydettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.