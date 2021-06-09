Bilecik'te umutlandıran gelişme Geçen hafta en çok vakada 2'inci sıradaydı, bu hafta en çok vaka azalan illerde ikinci sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaşırken, Bilecik son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller arasına girdi.

Sağlık Bakanı Koca, 28 Mayıs4 Haziran tarihleri arasında illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli oldu. Bilecik, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 96,99'lık oranla son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller arasına girdi.

Öte yandan Bilecik, geçtiğimiz hafta 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 146,76'e yükselerek, en çok vaka görülen 2'nci il olmuştu.

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