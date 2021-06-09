2. lige yükselmek için son sürat çalışıyorlar

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü voleybolcuları 2. lige yükselme grup müsabakalarına son sürat hazırlanıyorlar.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kulübün yönetim kurulu üyeleri ile birlikte antrenmanlara başlayan voleybol takımının çalışmalarına katılarak sporculara kolaylıklar diledi. Kadın Voleybol 2. Lige yükselme grup müsabakalarına katılmak için çalışmalarını yoğun olarak sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı’na moral ziyaretinde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu çalışmalar hakkında bilgi alarak, sporcular ve antrenörlerine başarılar diledi.

Öte yandan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 2. lige yükselme grup müsabakalarında ilk maçı 10 Haziran 2021 Perşembe günü Bilecik Merkez Spor Salonu’nda saat 17’00’de Bilecik Gençlik Spor Voleybol Takımı ile karşılaşacak.

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